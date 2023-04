Bimbo investe una donna, papà indagato 

Milano. Era al parco col figlio di 5 anni. Un momento insieme per insegnargli ad andare sulla bicicletta senza rotelle, quando il bimbo ha urtato una donna di 87 anni. L’anziana cadendo ha sbattuto la testa ed è morta poco dopo in ospedale. Un tragico incidente in uno dei tanti giardini pubblici di Milano. Per questo il padre è ora indagato dalla Procura di Milano con l'accusa di omicidio colposo, perché è lui il responsabile del bambino e delle sue azioni. Una vicenda ha un precedente a livello giudiziario, per un fatto accaduto in Sardegna, con una sentenza della Cassazione del 2010. In quel caso erano state imputate al padre le lesioni colpose, con diciassette giorni di prognosi, perché il figlio in sella a una minimoto elettrica aveva investito un suo coetaneo.

Dalla gioia al dramma

Il fatto è avvenuto lo scorso marzo, in una giornata che doveva essere di gioia ma che è diventata un dramma per due famiglie. Padre e figlio di 5 anni si trovavano al parco perché il piccolo aveva tolto le rotelle dalla sua bicicletta e stava imparando a pedalare in sicurezza, con l'aiuto del genitore che lo seguiva. Nello stesso parco passeggiava l'anziana donna di 87 anni in compagnia di un'amica. Tutto nella normalità fino a quando il piccolo, ancora incerto sulle due ruote, ha perso il controllo della bicicletta e sbandando è andato a sbattere contro la donna. L'impatto non sarebbe stato violento ma è stato sufficiente a far sì che l'87enne perdesse l'equilibrio cadendo a terra e sbattendo la testa. L'anziana in un primo momento non sembrava aver riportato gravi danni perché era cosciente e parlava, ed è stato proprio il padre del bambino a insistere per chiamare l'ambulanza.

Mancata vigilanza

La situazione è poi precipitata perché l'anziana donna ha perso conoscenza ed è morta in ospedale. La Procura di Milano ha avviato un'inchiesta e, dopo i primi accertamenti, il padre del bambino è stato indagato con l'accusa di omicidio colposo. In sede civile, l’uomo rischia la condanna al pagamento di un indennizzo di 200 mila euro. Il bambino, essendo minorenne sotto i 14 anni, non è imputabile e il procedimento è stato ascritto al padre. Inoltre il genitore era tenuto a sorvegliare il minore e quindi la condotta omissiva sarebbe una sua responsabilità, perché il bambino non poteva rendersi conto degli effetti e della portata delle sue azioni.