Bimbo “ingestibile” fuori dall’asilo 

Fuori dall’asilo per i suoi comportamenti poco adeguati, perché “non sa gestire le emozioni” e perché gli educatori sono costretti a richiamarlo continuamente. Un bambino olbiese di quattro anni ha sicuramente dei problemi comportamentali, anche i genitori lo riconoscono, ma la soluzione per lui è stata drastica: non viene fatto più entrare nella scuola dell’infanzia paritaria che frequenta a Olbia. Anche martedì mattina il piccolo non ha raggiunto i suoi amichetti. Ai genitori i responsabili della scuola hanno spiegato che non è stato allontanato e potrà rientrare in classe per un tempo ridotto e con una figura che “lo affianchi individualmente per farlo rilassare”. Ma, di fatto, per ora il piccolo resta a casa. La mamma e il babbo parlano tramite il loro legale, l’avvocata Oriana Erittu. Per tutelare il minore la famiglia chiede che non venga indicata la struttura per l’infanzia che, dai primi di maggio, ha posto un problema di non “gestibilità”. Dice l’avvocata Erittu: «Ci dicono che il bambino non è stato allontanato, ma la realtà è che non può entrare a scuola. Un fatto gravissimo. La scuola paritaria è a tutti gli effetti inserita nel sistema nazionale della pubblica istruzione. Si possono affrontare insieme i problemi, ma non è tollerabile il trattamento riservato al bambino, che si chiede perché non può ritornare all’asilo».

La diffida

L’avvocata ha inviato una diffida alla struttura: «In base alla normativa sul diritto all’istruzione, neppure in caso di diagnosi neuro - disfunzionale sarebbe possibile una espulsione fondata su tali presupposti, in ragione del fatto che, tanto la scuola pubblica, quanto quella ad essa equiparata (paritaria) ha l’obbligo di accogliere soggetti disabili». E ancora: «Nel caso dovessero subentrare divieti o allontanamenti ulteriori, sarà mia cura dar seguito al mandato conferitomi, segnalando il vostro contegno alle forze dell’ordine e al Comune di Olbia, oltre ad attenzionare la competente magistratura per la valutazione delle responsabilità tanto civili quanto penali nella gestione della vostra cooperativa».

«Aggressivo»

La scuola dell’infanzia ai primi del mese ha aveva convocato i genitori del bambino, i responsabili della struttura hanno segnalato l’aggressività del piccolo, che “quando non ottiene ciò che vuole”, diventa aggressivo anche nei confronti dei compagni. Nelle prossime ore si capirà se e come il bambino di 4 anni ritornerà all’asilo.

