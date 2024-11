Bimbo incustodito,  due educatrici rinviate a giudizio 

La responsabile e un’educatrice di un baby parking in Ogliastra sono state rinviate a giudizio dal giudice Nicole Serra. L’accusa per entrambe è abbandono di minore.

I fatti risalgono al 28 luglio 2019, poco prima delle 11.30 e si svolgono in un centro ogliastrino. Un bimbo di tre anni, senza che nessuno se ne accorga, esce dall’ingresso di un baby parking a cui era stato affidato un’ora e mezzo prima dalla mamma, si avvia verso il cancello principale, lo varca, cade due volte nei gradini. La madre, arrivata per riportarlo a casa, lo trova solo, con alcune escoriazioni in fronte. Disperata e incredula lo riporta a casa. Il giorno successivo presenta denuncia ai carabinieri. Racconta di aver trovato il bimbo fuori dal cancello, buttato per terra. Le immagini delle telecamere di sicurezza, acquisite dalla polizia durante le indagini, hanno immortalato tutte le fasi della vicenda. Poco più di due minuti in cui il bimbo è in balia degli eventi, sul ciglio di una strada trafficata. Dopo lunga camera di consiglio il giudice Nicole Serra ha disposto il rinvio a giudizio per le imputate, assistite da Matteo Stochino, Magalì Cabras e Pietro Usai, mentre Salvatore Zito assiste i genitori del piccolo. I legali delle imputate sono fiduciosi: «Confidiamo che il dibattimento consentirà di approfondire tutti gli aspetti procedurali e fattuali sottesi alla delicata vicenda così da restituire una corretta interpretazione di tutti i profili di responsabilità». Si torna in aula il 28 maggio. (si. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA