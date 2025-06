Bimbo gravissimo, la madre accusa 

Napoli. Un bambino di 9 mesi è ricoverato in gravissime condizioni al Santobono con fratture e lesioni in diverse parti del corpo. Nelle scorse ore i carabinieri hanno ascoltato i familiari e la mamma, una 25enne del Salernitano, accusa su Facebook: «Perché non è stato approfondito in ospedale quando ho portato mio figlio il 28 maggio? Perché mi è stato mandato a casa con un semplice antibiotico? Perché?». Poi un appello: «Fate silenzio e portate rispetto per chi ha aiutato mio figlio tempestivamente. Tacete e lasciateci in pace in questo momento di tanto dolore». Il piccolo Pietro vive con la madre, il fratellino e il compagno della donna. Quest’ultimo si è presentato in lacrime in ospedale appena ha saputo del ricovero.

Ora l’obiettivo dei carabinieri della compagnia di Sapri e del comando provinciale di Napoli è capire come si sia determinato il gravissimo quadro clinico del bambino e chiarire la dinamica temporale delle lesioni riscontrate - alcune delle quali, come quelle al costato, sarebbero compatibili con traumi pregressi.

