Bimbo espulso dall’asilo, controlli dell’Ufficio scolastico 

Verifiche sulla corretta applicazione delle prescrizioni del sistema scolastico nazionale e sull’adeguatezza delle “strategie educativo didattiche” della scuola: è il contenuto della attività di controllo avviata sull’asilo di Olbia che avrebbe allontanato un bambino di quattro anni “per gravi problematiche comportamentali”. L’indagine amministrativa è stata aperta dall’Ufficio scolastico regionale. Il direttore dell’organismo, Francesco Feliziani, stando a indiscrezioni, avrebbe già sollecitato una relazione sui fatti avvenuti ai primi del mese, il dirigente del ministero dell’Istruzione avrebbe anche ricordato all’asilo olbiese che, pur essendo una struttura privata paritaria, è tenuta a osservare e attuare le linee pedagogiche prescritte a livello nazionale per la Scuola dell’Infanzia. La verifica nasce dalle segnalazioni del legale dei genitori del piccolo, l’avvocata Oriana Erittu, che aveva scritto al Comune di Olbia e al ministero dell’Istruzione. Secondo i genitori, il piccolo sarebbe stato allontanato inopinatamente. La famiglia del bambino sostiene anche che la condizione per il rientro a scuola sarebbe stata quella dell’assunzione, a sue spese, di una educatrice di sostegno. Tesi respinta dall’avvocata dell’asilo, Maria Grazia Calvisi, che parla di gravi problematiche comportamentali (con rischi per i compagni) segnalate senza riscontro ai genitori.

