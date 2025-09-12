Bimbo disabile dopo il parto,  la sentenza 

Dopo sei anni di sofferenza e di battaglie in aule, hanno avuto la prima sentenza civile che dà loro ragione. Sono i genitori di un bambino (nato a Olbia il primo luglio 2019) affetto da tetraparesi spastica, deficit visivo e uditivo, disabilità comunicativa, disfagia ed epilessia, nutrito con un sondino.

Il giudice civile ha stabilito, con una sentenza provvisoria ma immediatamente esecutiva, che le malattie «certamente non curabili» del piccolo sono state causate da presunti errori commessi dal personale del Giovanni Paolo II di Olbia, in particolare un parto cesareo effettuato con quasi tre ore di ritardo. La madre e il padre del piccolo (una famiglia di Buddusò) hanno portato in Tribunale (sezione civile) l’Ats (l’Azienda tutela della salute ora Azienda regionale per la salute) per quello che considerano un gravissimo caso di malasanità. Secondo l’avvocata Mariella Manai, l’encefalopatia post anossica è la conseguenza di un parto cesareo effettuato con un ritardo di circa tre ore nonostante «chiari segni di sofferenza fetale», quindi in contrasto con le “buone pratiche” cliniche. Sempre secondo Manai, il parto cesareo avrebbe dovuto essere effettuato nell’arco di trenta minuti.

Il giudice civile, con un provvedimento provvisorio, ha assegnato una prima tranche di risarcimento alla famiglia del piccolo, ma la richiesta complessiva è di diversi milioni di euro. A Tempio è in corso anche il processo penale a carico di una ostetrica e di un medico del Giovanni Paolo II di Olbia. I due operatori sanitari ritengono di avere agito correttamente.

