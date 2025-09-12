VaiOnline
Buddusò
13 settembre 2025 alle 00:51

Bimbo disabile dopo il parto,  la sentenza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo sei anni di sofferenza e di battaglie in aule, hanno avuto la prima sentenza civile che dà loro ragione. Sono i genitori di un bambino (nato a Olbia il primo luglio 2019) affetto da tetraparesi spastica, deficit visivo e uditivo, disabilità comunicativa, disfagia ed epilessia, nutrito con un sondino.

Il giudice civile ha stabilito, con una sentenza provvisoria ma immediatamente esecutiva, che le malattie «certamente non curabili» del piccolo sono state causate da presunti errori commessi dal personale del Giovanni Paolo II di Olbia, in particolare un parto cesareo effettuato con quasi tre ore di ritardo. La madre e il padre del piccolo (una famiglia di Buddusò) hanno portato in Tribunale (sezione civile) l’Ats (l’Azienda tutela della salute ora Azienda regionale per la salute) per quello che considerano un gravissimo caso di malasanità. Secondo l’avvocata Mariella Manai, l’encefalopatia post anossica è la conseguenza di un parto cesareo effettuato con un ritardo di circa tre ore nonostante «chiari segni di sofferenza fetale», quindi in contrasto con le “buone pratiche” cliniche. Sempre secondo Manai, il parto cesareo avrebbe dovuto essere effettuato nell’arco di trenta minuti.

Il giudice civile, con un provvedimento provvisorio, ha assegnato una prima tranche di risarcimento alla famiglia del piccolo, ma la richiesta complessiva è di diversi milioni di euro. A Tempio è in corso anche il processo penale a carico di una ostetrica e di un medico del Giovanni Paolo II di Olbia. I due operatori sanitari ritengono di avere agito correttamente.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il delitto

«Il dolore non passerà mai, non dimenticate la sua storia»

La fidanzata Cristina dopo la svolta nell’inchiesta 
Roberto Secci
regione

Pd, Comandini si commuove e avvia la svolta

Ultimo discorso da segretario: «Il partito è unito, avanti così» 
Lo scontro

Ciriani: «Clima da Br, è l’odio dem»

Le opposizioni: un delirio. Bignami (FdI): il Viminale rinforza le scorte dei politici  
Il delitto

Omicidio Kirk, catturato il killer «Bella ciao» inciso sui proiettili

È un 22enne, il mondo “Maga” invoca la pena di morte 