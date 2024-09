Bimbo di un anno morso da un pitbull 

Era in un cortile con una parente, quando un pitbull senza guida, perché scappato dalla casa di un vicino, si è avvicinato e lo ha morsicato ad una gamba. Grande spavento ieri pomeriggio a Orosei, in località Gollai, per un bambino di poco più di un anno e per i suoi parenti. Il cane lo ha morsicato ad una gamba ma non ha provocato lesioni gravi, per fortuna solo delle ferite lacero contuse.

Inizialmente il bimbo, subito soccorso dal 118, è stato trasportato al Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale San Francesco di Nuoro in codice rosso, ma i medici dell’ospedale, una volta che lo hanno visitato, hanno attribuito al piccolo una prognosi meno grave di quella che appariva in un primo momento, rassicurando che il bimbo non è in pericolo.

L’episodio nel tardo pomeriggio, dopo le 18. A soccorrere il piccolo sono stati i vicini di casa che hanno sentito le urla del parente, e il padrone dell’animale sfuggito forse perché ha trovato il cancello aperto per un attimo dall’interno del cortile dove era custodito.

Il proprietario del cane è immediatamente uscito in strada ed è intervenuto prendendo in custodia l’animale. Sul posto sono giunti anche i carabineri del paese che hanno avviato tutti gli accertamenti. L’animale ora sarà preso in carico dal servizio veterinario di Siniscola, che dovrà valutare la pericolosità, e decidere se lasciarlo in custodia al suo padrone. (f. le.)

