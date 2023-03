Bimbo di un anno e mezzo corre verso la sorellina: travolto dallo scuolabus 

Fermo. Una mamma che attraversa la strada tenendo la figlioletta per mano per accompagnarla allo scuolabus; il fratellino di un anno e mezzo che assiste alla scena dal marciapiede e a un certo punto si muove verso la stradina, probabilmente per raggiungere la sorella; il bus si mette in marcia proprio in quel momento e travolge il piccolo. Sono i fotogrammi della tragedia che si è consumata in pochi secondi ieri alle 8,30 a Casette d’Ete, frazione di Sant'Elpidio a Mare.

Il piccolo Singh è morto sul colpo. L’autista e l’assistente sono rimasti scioccati come l'intera comunità del piccolo centro in cui la famiglia, di origine indiana, risiede da anni. L'assistente del pulmino, che è anche volontaria della Croce Azzurra, ha cercato subito di soccorrere il piccino travolto dalla doppia ruota posteriore destra del mezzo della Steat. Tentativi inutili come quelli dei soccorritori, arrivati subito con un’ambulanza e l’automedica come anche i carabinieri e la stradale, che lavora per ricostruire la dinamica dell’incidente con esattezza. Il mezzo è stato sequestrato per i rilievi e verranno sentiti l’autista (i primi accertamenti per verificare se fosse ubriaco o avesse assunto droga sarebbero negativi) e gli altri presenti. Sul corpicino verrà eseguita un’ispezione cadaverica. Anche il sindaco di Sant’Elpidio a Mare, Alessio Pignotti, è arrivato sul posto nell’immediatezza dei fatti. «È dura trovare le parole - dice – È una tragedia per la famiglia, per le persone che si sono trovate lì, per l’autista, l’assistente, che ha scioccato l’intera comunità. La famiglia del bimbo risiede in città da anni, il padre lavora in un’azienda locale». Il sindaco ha cercato in qualche modo di testimoniare il cordoglio proprio e dell’intera comunità alla famiglia. «Ho abbracciato il padre e il nonno del bambino. Ho visto in loro grande calma e forza di volontà, forse per fare coraggio alla madre che urlava disperata. Ho espresso la vicinanza dell’amministrazione. L’assessorato ai servizi sociali è a disposizione».

