Bimbo di tre anni muore annegato in una piscina 

roma. Ha vagato forse per ore in un centro sportivo di Roma da solo, senza che nessun familiare controllasse i suoi spostamenti. Ha raggiunto l'area della, piscina ha scavalcato una recinzione ed è caduto nella vasca, dove è morto annegato. La tragedia è avvenuta domenica alle venti di ieri in viale della Primavera. La vittima è un bimbo di tre anni, di nazionalità ivoriana, nato a Rieti e residente con la famiglia a Fara Sabina.

Il piccolo era con la madre nel centro sportivo, per una giornata di svago in occasione di una festa nella comunità ivoriana. Ora la donna potrebbe finire nel registro degli indagati dalla Procura capitolina con la pesantissima accusa di omessa vigilanza.

I carabinieri stanno ricostruendo la vicenda, per accertare come sia stato possibile che un bimbo di tre anni si muovesse senza controllo. Hanno ascoltato una serie di testimoni. Il dato certo è che il piccolo si allontanato più volte da solo dalla sala in cui era in corso la festa. Un video delle telecamere presenti ha ripreso tutte le fasi che hanno preceduto la tragica morte.

Il piccolo, caduto nella vasca, sarebbe stato trovato dopo quaranta minuti. Alcuni testimoni dicono che aveva già ha raggiunto, sempre da solo, i campi da tennis e lì alcuni lo avrebbero notato e riportato dalla madre. Dopo poco, il piccolo si è nuovamente allontanato ed è caduto nella piscina.

