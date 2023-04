Bimbo di due mamme  iscritto all’anagrafe 

Savona. «Il sindaco si trova in frontiera» e quando si sta in frontiera si deve avere coraggio, si devono compiere scelte e sono sempre scelte importanti. Lo sa bene il sindaco di Savona Marco Russo che il 28 marzo ha registrato la nascita di un bambino come figlio di una mamma biologica e di una mamma intenzionale. Una scelta, una sfida: ecco cosa significa essere in trincea. È così, ed è per questo, che Russo ha iscritto all'anagrafe il figlio di due mamme. Un piccolo nato nei giorni scorsi a Savona e concepito a Barcellona con la fecondazione assistita. Avrà due mamme. È il primo caso in Liguria dopo lo stop alle trascrizioni stabilito dal governo. Russo ha spiegato in una lettera la sua scelta a prefetto e procura. E per evitare problemi ai suoi funzionari Russo ha deciso di firmare l'atto personalmente . «Sfido il divieto - ha detto -, il governo è lontano dalla realtà». «Il sindaco ci ha informato con una nota ufficiale, sulla quale ovviamente noi abbiamo avviato le attività di nostra competenza - ha detto il prefetto savonese Enrico Gullotti -. Vedremo nel corso della settimana se da parte dell'amministrazione dell'Interno ci saranno altre attività da svolgere».

