Bimbo di due anni salvato da un finanziere  

Una distrazione di pochi istanti che rischiava di essere fatale. Un bambino di due anni, probabilmente sfuggito allo sguardo dei genitori per alcuni secondi, è entrato nel mare del Poetto, nel primo tratto di Marina Piccola, finendo subito con il viso sott’acqua. Lo zio si è accorto del piccolo in difficoltà, che non si stava più muovendo. Lo ha tirato fuori dal mare tra le urla disperate della mamma, nel frattempo accorsa a riva. Poi Fabrizio Napoli, 47 anni finanziere, ha effettuato le manovre di primo soccorso, rianimando il bambino e facendolo nuovamente respirare. La mamma, sotto choc, ha abbracciato il figlio. Il successivo arrivo del 118 e il trasferimento in ospedale, per degli accertamenti medici, hanno permesso di appurare che il bimbo era fuori pericolo: dimesso, è potuto tornare a casa. Fortunatamente, a parte l’enorme spavento, tutto si è concluso nel migliore del modi.

Le urla

Quelli vissuti sabato sera nel primo tratto di mare del Poetto sono stati momenti drammatici. Perché per alcuni lunghissimi e interminabili istanti si è davvero temuto il peggio. Dal momento in cui il bambino è stato visto esanime in acqua a quando è stato tirato fuori e rianimato, sono trascorse alcune decine di secondi. Il piccolo è stato recuperato dall’acqua da uno zio mentre la mamma urlava disperata. «Sono corso subito avendo sentito le urla», racconta il finanziere, «e l’ho preso tra le braccia e svolto le manovre per liberargli le vie respiratorie. Il piccolo era privo di sensi: piano piano si è ripreso e tutti abbiamo tirato un enorme sospiro di sollievo. Alla fine mi sono messo a tremare per l’emozione». Il militare, fuori servizio si trovava al mare con la famiglia per trascorrere una giornata di svago: la sua presenza è stata decisiva.

Le lacrime

Quando il bimbo ha ripreso conoscenza, nella spiaggia sono stati momenti di felicità. Il bambino di due anni è stato affidato alla mamma che ha cercato di tranquillizzarlo. Intanto c’è chi aveva già chiamato il 118. Così il piccolo è stato affidato alle cure e agli accertamenti del personale medico con il trasporto, precauzionale, in ospedale per poter escludere qualsiasi tipo di conseguenza. Poi in serata le dimissioni e la conclusione di un episodio che avrebbe potuto davvero avere un esito tragico. Il finanziere, a chi si è avvicinato per i meritati complimenti, ha ripetuto di aver fatto solo il suo dovere. Sono state comunque decisive le tempistiche dell’intervento e il fatto di conoscere le manovre e le tecniche di rianimazione.

