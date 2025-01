Bimbo di 9 anni muore durante la vacanza 

Marsa Alam (Egitto). È ancora mistero sulle cause della morte improvvisa di Mattia Cossettini, il bimbo di 9 anni, di Tricesimo (Udine), che dallo scorso 2 gennaio si trovava in vacanza con la famiglia in un villaggio turistico di Marsa Alam, in Egitto. Il piccolo ha avuto un malore durante una gita in barca, ha perso i sensi per qualche attimo e, quando si è ripreso, ha accusato un forte mal di testa. Immediato il rientro dall’escursione e la visita nell’ambulatorio del villaggio dove la famiglia era alloggiata.

La prima diagnosi descriveva un possibile colpo di sole. Il medico ha prescritto un ricostituente e riposo, non ravvisando la necessità di approfondimenti diagnostici. Ma poche ore dopo il bambino ha perso di nuovo conoscenza: a quel punto sono stati allertati i paramedici che lo hanno accompagnato d’urgenza al primo soccorso. Mattia però si è spento prima del trasferimento in una struttura attrezzata. Sarà l’autopsia a stabilire cosa possa essere successo: non è ancora stabilito se l’esame sarà eseguito in Egitto o in Italia. Per ora manca il nullaosta delle autorità egiziane, che hanno aperto un’inchiesta. Per i soccorritori, la morte sarebbe intervenuta per emorragia cerebrale.

