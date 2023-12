Bimbo di 4 anni precipita nel pozzo 

Bimbo di 4 anni cade in un pozzo e si salva grazie alla prontezza del padre e di un giovane passante. Entrambi si calano nella cavità e lo estraggono dall’acqua, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Ieri pomeriggio il dramma, a Nuraminis, è stato per fortuna solo sfiorato: il piccolo se l’è cavata con la frattura del braccio e un’ipotermia per la permanenza nell’acqua, freddissima, del pozzo. «È stato un miracolo», questa la riflessione di quanti, familiari e vicini di casa, hanno respirato il terrore per quanto stava accadendo attorno al pozzo. «Il bambino è salvo perché frequenta una piscina e per questo è riuscito a tenersi a galla».

L’incidente

Non erano ancora le 16, il piccolo correva nel bel cortile dei bisnonni, caratterizzato da un acciottolato e da quel pozzo. Era in visita con i genitori, intento nei suoi giochi, quando sarebbe salito sulla sponda del pozzo protetto da una copertura, che si è sfondata sotto il suo peso facendolo cadere molti metri più giù. Ha gridato la sua richiesta d’aiuto, racconta il bisnonno ancora turbato: «Stava giocando con i cagnolini nel cortile e ho pensato che avesse inciampato e fosse caduto». Il papà del piccolo ha capito subito l’accaduto e ha agito in un istante. Utilizzando una scala si è calato nel pozzo, con lui Riccardo Zonca, un giovane che si trovava lì vicino per caso. I due riescono a sollevare il bimbo e tenerlo in sicurezza, prima dell’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri che completano l’opera: tirano fuori il piccolo e i due adulti dal pozzo profondo. Il bimbo viene soccorso dal 118, e trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. A quell’ora, le 16, la via sulla quale si affaccia la casa è affollatissima. Tanti assistono alla sequenza del drammatico salvataggio. «Il bambino è stato coraggiosissimo: non ha mai pianto», dice il soccorritore che insieme al padre l’ha salvato. All’intervento in quei momenti concitati hanno partecipato – sorreggendo la scala legata con una fune al parapetto del pozzo – anche diverse madri. «Mi sono trovato al posto gusto nel momento giusto: ero lì per prendere mia figlia che usciva da scuola, quando ho visto la scena: non ci ho pensato molto e ho fatto quello che avrebbero fatto tutti. Il bambino era in fondo al pozzo e il primo pensiero è andato ai miei figli, di sette e quattro anni. E c’era da aiutare il padre a salvare il figlio», racconta, ancora scosso, l’uomo che si è calato nel pozzo. Lui e il padre del bimbo hanno materialmente “ripescato” il piccolo dal fondo della cavità.

I dettagli

Quella del salvataggio, durato più di mezz’ora, sono da brividi. «La scala era troppo corta e non consentiva di arrivare al bambino», aggiunge Zonca, «il pericolo – solo dopo me ne sono reso conto – era che la fune usata per ancorare la scala potesse rompersi, ma per fortuna siamo riusciti nel compito. Il padre, immerso in acqua, è riuscito a sollevare il bambino e passarmelo. Io l’ho afferrato per un braccio e l’ho stretto a me cercando di riscaldarlo, fino all’arrivo dei vigili del fuoco che ci hanno tirati su. È stato quello il momento in cui ho capito che ce l’avevamo fatta. Non mi sento un eroe, ma sono contento di avere fatto tutto questo per il bambino».

