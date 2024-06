Bimbo di 10 anni cade nel pozzo e affoga 

Siracusa. È finita in tragedia una escursione organizzata dalla fondazione Anffas di Palazzolo Acreide. Un bimbo di 10 anni, che partecipava alla gita insieme al fratello disabile, è salito sulla copertura di un pozzo artesiano che avrebbe ceduto al peso, facendo precipitare il piccolo in acqua.

Il soccorso

Un volo di almeno sette metri - il pozzo è profondo 15 ed era pieno per la metà - che non ha lasciato scampo al bambino, trovato morto dai vigili del fuoco. Sotto choc, ricoverata con qualche contusione, l’educatrice della fondazione Anffas “Doniamo Sorrisi” che ha provato invano a soccorrere il piccolo. Secondo le prime ricostruzioni - ma la dinamica è ancora incerta - la donna si è accorta di quanto era accaduto e ha provato a scendere lungo le pareti del pozzo, che nel primo tratto ha una serie di appoggi in mattoni. Probabilmente ha perso l’equilibrio ed è scivolata, ma senza precipitare in acqua. I vigili del fuoco sono riusciti a recuperarla. Vani, invece, i tentativi di aiutare il bambino, probabilmente morto affogato. Nei prossimi giorni l’autopsia darà delle certezze in più.

Il chiavistello

L’incidente è avvenuto nelle campagne di Palazzolo, in contrada Falabia, dove un gruppo di ragazzini partecipava a un campo estivo. Le attività coinvolgono bambini con disabilità e bimbi normodotati, con l’obiettivo di creare la massima integrazione. D’un tratto il bambino sarebbe salito sulla copertura del pozzo iniziando a saltare: il chiavistello ha ceduto e la copertura si è rotta. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco quando ormai il piccolo era spirato.

L’inchiesta

La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta a carico di ignoti per omicidio colposo e disposto il sequestro dell’area, l’indagine è affidata ai carabinieri. La vittima aveva due fratelli, uno di 18 anni e uno di 4. Per il lutto sono state sospese le celebrazioni del patrono del paese, San Paolo.

