Bimbo conteso, innocente il papà 

Era accusato di sottrazione e trattenimento di minore all’estero. Ma quando nel 2021 decise di non riportare in Sardegna il figlio di 5 anni, dopo un periodo di vacanza di 15 giorni concordato con la mamma, stava solo adempiendo a quanto deciso da un tribunale belga, che nel 2018, dopo aver deciso l’affidamento condiviso del minore aveva spostato la residenza dalla casa materna in Sardegna a quella paterna in Belgio. Per questo ieri il giudice del tribunale di Nuoro, Filippo Orani, ha assolto «perché il fatto non costituisce reato» l’uomo dall’accusa di aver impedito per anni alla mamma di vederlo ed esercitare la patria potestà.

Per il padre l’accusa, rappresentata dalla pm Francesca Pala, aveva sollecitato la condanna a 2 anni e sei mesi, «perché con l’inganno e premeditazione aveva portato via il minore». Aveva anche chiesto «di valutare la sospensione della patria potestà genitoriale».

La storia

La vicenda per anni ha tenuto due famiglie in una battaglia legale dove l’unica vittima è sempre stato il minore. L’uomo, già condannato per non aver corrisposto gli alimenti, in questa storia era difeso da Sabina Biancu e Marina Buttau, dopo la denuncia fatta dalla mamma, parte civile con Monica Murru.

I problemi

La vicenda inizia nell’agosto 2017. La famiglia dorgalese, che viveva in Belgio, arriva in Sardegna per passare le vacanze. Qui qualcosa si rompe nel rapporto di coppia. Il padre parte per il Belgio per lavoro, la mamma e il figlio lo devono raggiungere a settembre ma non accade. Da lì inizia la guerra legale.

Il padre davanti al Tribunale di Mons ottiene l’affidamento condiviso ma la residenza del bimbo rimane in Sardegna. Il papà la impugna, lamentando le difficoltà di vederlo. La nuova sentenza lascia l’affidamento condiviso, ma sposta la residenza in Belgio.

ll bimbo però continua a vivere sempre con la mamma sino a luglio 2021. Poi la vacanza concordata, senza ritorno.

Da allora il piccolo non è più tornato in Italia nonostante due provvedimenti di rimpatrio dei giudici italiani compreso quello tutelare che aveva parlato di grave pregiudizio per il minore.

La vacanza

Per l’accusa «Il babbo dal 2018 è una persona totalmente assente, si disinteressa del minore. Nel percorso volto al recupero del rapporto del minore con il padre nasce l’accordo che stabilisce le vacanza di 15 giorni in Belgio». Ma quel viaggio diventa senza ritorno. Per l’accusa illegittimamente: «non ha agito nella legalità, ma con un dolo tangibile che arriva alla premeditazione. Prima di qui fatti non prende mai in considerazione la sentenza di Mons del 2018». Per la parte civile impedendo dito con il suo comportamento, il diritto alla bigenitorialità del bimbo» La difesa ha sempre sostenuto «ha agito nella legalità nel rispetto di due sentenze mai impugnate». Ieri è arrivata l’assoluzione.

RIPRODUZIONE RISERVATA