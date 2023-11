Bimbo con un livido, genitori davanti al gip 

Un livido in faccia e poi il racconto agli insegnanti e a uno psicologo: «A casa babbo e mamma mi picchiano spesso». Poche parole di un bambino di sei anni e scatta la misura cautelare del Tribunale dei minori: il piccolo e il fratellino tolti ai genitori e affidati a una struttura protetta. Ieri la vicenda, avvenuta a Olbia a inizio estate, è approdata davanti al gip di Tempio, Marco Contu. I genitori dei bambini, il padre 37 anni, la madre 31, sono indagati per maltrattamenti e il giudice ha affidato alla psicoterapeuta, Arianna Ruocchio, l’incarico di verificare l’attendibilità dei piccoli. Ma il procedimento penale, approdato dal gip, ha fatto emergere l’intera vicenda e i suoi risvolti, segnalati dai legali della coppia, gli avvocati Fabio Varone e Stefania Sechi. Stando alla ricostruzione delle difese, i bambini sono stati allontanati dai genitori senza che il padre e la madre venissero sentiti per dare delle spiegazioni o almeno la loro versione dei fatti.

La sequenza è stata questa: il piccolo di sei anni entra in aula con un livido sul viso; gli insegnanti (scuola primaria) giustamente si preoccupano e chiedono spiegazioni; il bambino dice di essere stato picchiato e dalla scuola parte una segnalazione alla Procura di Tempio e alla Procura dei Minori di Sassari. I genitori non vengono mai sentiti e un giorno si vedono portare via i figli sulla base di un provvedimento urgente del giudice minorile. «Una esperienza terribile»: dice l’avvocato Fabio Varone. E appena il Tribunale dei Minori sente le ragioni della coppia (i bambini sono iperattivi e hanno disturbi comportamentali documentati, i lividi sono la conseguenza di cadute) i piccoli ritornano subito a casa. Ora il caso è al vaglio del giudice penale, ma la coppia, se non altro, ha riavuto i figli.

