Bimbo caduto in piscina, condizioni gravissime 

Gallipoli. Peggiorano ulteriormente le condizioni di Andrea, il bimbo di 7 anni soccorso due giorni fa privo di sensi nella piscina di un acqua park e Gallipoli. La sua situazione è stata da subito valutata come disperata, tanto che ieri si era diffusa - all'interno della struttura dove il piccolo è ricoverato in rianimazione - l'informazione che fosse morto. La notizia è stata poi smentita dalla direzione sanitaria dell'ospedale, secondo cui le condizioni del piccolo si sono ulteriormente aggravate, ma il bimbo è ancora vivo. Il piccolo era in vacanza con la famiglia che è originaria della provincia di Lecce e risiede a La Spezia, in Liguria. La giornata al parco acquatico ieri si è trasformata in un incubo con modalità che ancora non sono chiare e sulle quali la procura di Lecce ha aperto un’indagine al momento senza indagati. Il piccolo è finito nella piscina più grande del parco acquatico, nel punto in cui l'acqua è più alta, e ad accorgersi di lui, ormai era privo di sensi, è stato il padre che ha dato l'allarme. È stato quindi soccorso e portato a terra dai bagnini e il personale del 118 ha tentato a lungo di rianimarlo. Sono riusciti a ripristinare il battito ma evidentemente il bambino era stato troppo a lungo senza respirare. Ora è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Sacro Cuore di Gallipoli. Difficile al momento capire che cosa sia successo, anche perché la struttura è priva di telecamere di videosorveglianza. La polizia sta cercando di ricostruire i minuti prima dell'accaduto raccogliendo le testimonianze. Sulla base delle voci sinora raccolte è possibile avanzare con cautela varie ipotesi. Ma tutte senza riscontri.

RIPRODUZIONE RISERVATA