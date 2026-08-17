Bimbo cade in un vecchio pozzo 

Sfiorata la tragedia a Sant’Antioco, dove un bambino di pochi anni è precipitato in un vecchio pozzo situato in un terreno adiacente alla spiaggia di Su Forru a Macchina, utilizzato abitualmente come parcheggio dai bagnanti che frequentano la zona balneare.

L’allarme

L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio nella prima località balneare situata lungo la strada che porta alla ben più nota Maladroxia. Stando a quanto emerso, il bambino sarebbe caduto nel pozzo, per fortuna poco profondo, dopo che ha ceduto la copertura in cemento. Un volo di quasi due metri che, fortunatamente, ha avuto conseguenze limitate. Sono stati alcuni bagnanti, insieme ai familiari che si trovavano nelle vicinanze, a soccorrerlo. La paura è venuta meno quando il bimbo è stato estratto dal cunicolo e si è potuto appurare che aveva riportato solo qualche contusione e vari graffi. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Dopo qualche ora sono intervenuti gli operai dell’ufficio tecnico del Comune di Sant’Antioco che hanno transennato la zona. Il pozzo, questa mattina, sarà completamente sigillato e messo in sicurezza, proprio per evitare che episodi simili possano verificarsi nuovamente.

Il sito

Il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci ha spiegato che l’esistenza del pozzo risale a tanti anni fa e che lo stesso era coperto con una botola in cemento che probabilmente ha ceduto all’improvviso sotto il peso del bimbo. «Si tratta di un vecchio pozzo che da terra sporge per circa 70 centimetri con un muretto – ha detto il sindaco – non è più in funzione e, quando a giugno abbiamo effettuato l’ultimo sopralluogo in occasione della pulizia della spiaggia, era sigillato. Inspiegabilmente ha ceduto, forse non ha sorretto il peso del bimbo». La proprietà dell’area, al pari di altre centinaia di ettari a ridosso della località balneare, fa parte delle aree ex Sardamag e Palmas cave, oggi nella disponibilità del patrimonio di Igea e quindi della Regione. Dopo l’incidente, tuttavia, il Comune ha provveduto a transennare l’area che delimita il pozzo e stamane gli operai provvederanno a riempire lo spazio vuoto dove è precipitato il bambino con materiali inerti. Poi sarà definitivamente sigillato. «Fortunatamente non è accaduto il peggio – sottolinea Locci – abbiamo già provveduto alla messa in sicurezza e siamo felici per la conclusione della vicenda e per la salute del bambino». Resta il brutto spavento per il bimbo e i genitori che lo hanno fatto medicare dai medici del reparto pediatrico del Cto di Iglesias.

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