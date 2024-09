Bimbo cacciato, scuola bocciata 

La scuola dell’Infanzia olbiese “Pulcini alla riscossa” ha perso la qualifica della paritarietà, il provvedimento è dell’Ufficio scolastico regionale e – per rendere possibili tutte le risposte e i ricorsi dell’istituto privato – avrà effetto dal 1 settembre 2025. Il ministero dell’Istruzione, attraverso la sua articolazione sarda, ha ritenuto fondate le argomentazioni due genitori olbiesi, rappresentati dall’avvocato Oriana Erittu, che avevano protestato formalmente per l’allontanamento dalla scuola del loro figlioletto di pochi anni, ritenuto non gestibile per la sua vivacità e i comportamenti aggressivi nei confronti dei compagnetti. I fatti risalgono alla fine del maggio scorso e ora è arrivata la decisione del direttore generale dell’Ufficio scolastico sardo, Francesco Feliziani. In sostanza, il ministero boccia la condotta dell’asilo Pulcini alla riscossa e puntualizza che “Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi e che la parità è riconosciuta alle scuole non statali che garantiscono l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti, i cui genitori ne facciano richiesta”. Quindi, la scuola pubblica non manda via nessuno.

Un bambino vivace

La perdita della qualifica di scuola paritaria non significa chiusura dell’istituto olbiese, ma l’impossibilità di accedere a importanti benefici e a contributi pubblici. L’avvocata Oriana Erittu aveva chiesto una verifica sulla linea adottata dall’istituto privato, che aveva suggerito per il “reintegro” del bambino, la presenza di una educatrice “dedicata” con salario a carico dei genitori del piccolo. In un atto si legge che questa circostanza è uno dei problemi più seri: “La proposta da parte della scuola alla famiglia ha determinato, di fatto, la subordinazione della frequenza dell’alunno alla presenza di una figura educativa esterna”. L’istituto privato olbiese, rappresentato dall’avvocata Maria Grazia Calvisi, ritiene invece di non avere fatto tutto il necessario per accogliere le richieste della famiglia del bambino ed quasi certo un ricorso contro la decisione del ministero.

