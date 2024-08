Bimbo annega nell’agriturismo Indagine per omicidio colposo 

Napoli. Non ci sono indagati nell’inchiesta per omicidio colposo aperta dal Pm di Torre Annunziata sul caso di Giuseppe Greco, il bimbo di 7 anni annegato a Ferragosto nella piscina di un agriturismo di Vico Equense. È possibile che il quadro delle indagini si definisca dopo l’autopsia in programma per oggi, mentre procedono gli accertamenti dei carabinieri sulla piscina. Si tratta di capire se il piccolo sia rimasto vittima di un malore o se per la sua morte vadano individuate delle responsabilità. Il piccolo ha perso i sensi poco dopo essersi tuffato e a nulla sono valsi il tentativi di rianimarlo. Ieri a Castellammare si è tenuta una veglia di preghiera in sua memoria.

