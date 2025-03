Bimbo al volante, uomo travolto 

Incidente tutto da chiarire e con possibili conseguenze drammatiche per un 42enne di Ossi, travolto da un’auto in cui era al volante un minore. Sabato scorso, nel paese alle porte di Sassari, si teneva una festa di compleanno con diversi invitati quando in una stradina vicino al luogo della ricorrenza si trovano l’adulto, G. P., e un bambino intorno ai dieci anni. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sta per entrare nella sua autovettura e ha appena aperto la portiera. Da questo momento la ricostruzione si fa più complessa ma si ipotizza che l’uomo possa aver detto al minore che si trovava all’interno del mezzo, magari per gioco, di girare la chiave. Il risultato, purtroppo, non è la semplice accensione del motore ma lo spostamento dell’auto che “spunta”, si muove in avanti, forse in un tratto in discesa, e investe in pieno il 42enne che non ha avuto il tempo di evitare lo scontro. Questi sarebbe stato trascinato mentre stava dietro la portiera e spinto verso il muro alle spalle.

Travolto

L’impatto è stato tanto violento quanto inevitabile provocando lo schiacciamento della persona tra l’automobile, al cui volante c’era il bambino, e la parete. La pressione della parte anteriore del mezzo impedisce al 42enne di muoversi e, soprattutto, comprimendogli il torace gli ostacola la respirazione. L’esito è il peggiore possibile: il cuore smette di battere. Vengono allertati subito i soccorsi ma ci vogliono alcuni minuti perché il personale sanitario raggiunga il ferito e intervenga per prestare le prime cure. Utilizzando subito il defibrillatore per rimettere in moto il battito cardiaco e non si sa quanto tempo ci sia voluto per riuscirci. In ogni caso, appena ristabilito il respiro, l’ambulanza trasporta l’uomo verso Sassari e l’ospedale Santissima Annunziata in codice rosso. Qui G. P. viene ricoverato nel reparto di Rianimazione e i medici decidono, vista la gravità della situazione, di metterlo in prognosi riservata e in coma farmacologico per 48 ore. Forse oggi si sarà in grado di capire le reali condizioni dell’uomo, una volta risvegliato, e di valutare le eventuali ricadute di quanto successo. Sulla vicenda i carabinieri della stazione locale hanno compiuto gli accertamenti del caso e trasmetteranno, come atto dovuto, quanto appurato alla procura della Repubblica. Al momento non ci sono né indagati né reati da ipotizzare.

