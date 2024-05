Bimbinbici, la grande festa dei bambini 

Nemmeno la pioggia della notte precedente ha scoraggiato i tanti bambini che, insieme ai loro genitori, hanno partecipato ieri mattina a Bimbinbici, l’iniziativa nazionale arrivata alla 25esima edizione, promossa dalla Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab) e organizzata in collaborazione con il Comune.

La partenza come sempre, da piazza XXVIII Aprile dove c’è stato il raduno dei piccoli ciclisti.Sono state coinvolte anche le scuole e siamo molto contenti di questo rinnovato appuntamento quartese», ha detto il presidente della Fiab Cagliari Virgilio Scanu, «bimbinbici è la festa finale del progetto scuola per incentivare l’uso della bici».

In prima fila anche l’assessora alla Pubblica Istruzione Cinzia Carta, «felice di avere qui anche le scuole» e l’assessora alla Mobilità Elisabetta Atzori: «È bello vedere i bambini che vengono con i loro genitori per sensibilizzare non solo l’uso della bici ma anche il rispetto dell’ambiente, è una cosa molto educativa», commenta. «La bici non deve essere limitata alla passeggiata domenicale ma deve diventare il mezzo di trasporto alternativo all’auto». E poi i protagonisti come Fabrizio Aresu qui con il suo bimbo. «Noi usiamo sempre la bici, ma purtroppo a Quartu sulle piste ciclabili c’è tanto da migliorare. Basta guardare come i lavori recenti hanno distrutto la pista di via Della Musica».

RIPRODUZIONE RISERVATA