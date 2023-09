Bimbimbici, l’assessora premia gli alunni 

Premiati per la partecipazione numerosa alla manifestazione Bimbimbici, organizzata lo scorso maggio dalla Fiab in collaborazione con l’amministrazione comunale.

I protagonisti sono i giovani studenti dell’Istituto comprensivo intitolato a Maria Lai, in particolare quelli delle scuole primarie di via Regina Margherita e di via Firenze, che si erano aggiudicati la targa messa in palio dall’amministrazione comunale in occasione della manifestazione sportiva. «La presenza di tanti giovani ciclisti a queste iniziative conferma che c’è molta sensibilità sul tema», commenta l’assessora alla Mobilità Barbara Manca che ha premiato gli studenti insieme alla collega della Pubblica Istruzione Cinzia Carta. «Non possiamo che apprezzare la costante collaborazione delle scuole», aggiunge, «affinché i nostri giovani capiscano che ci può essere una mobilità alternativa all’automobile».

