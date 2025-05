“Bimbimbici” La pedalata è un successo 

Si è ripetuta ieri con grande successo l’iniziativa Bimbimbici che ha portato nelle strade del centro centinaia di bambini con i loro genitori in sella ad una bici. La manifestazione è organizzata da Fiab per promuovere la mobilità sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi.Il colorato corteo è partito da piazza XXVIII Aprile con in testa anche l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta e l’assessora alla Mobilità Elisabetta Atzori.

«È stata una giornata di festa» ha detto Atzori, «in cui gli amanti della bici, piccoli e grandi, per qualche ora sono potuti essere padroni indisturbati delle principali strade cittadine, anche grazie al costante supporto del corpo di Polizia Locale, che desidero ringraziare. L'intento della manifestazione è invogliare sempre più i cittadini a utilizzare mezzi ecologici per i propri spostamenti. Nel Pums è prevista la realizzazione di piste ciclabili atte a consentirlo».

