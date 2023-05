“Bimbimbici”, domenica la pedalata per le famiglie 

Domenica torna a Cagliari “Bimbimbici”, l'allegra pedalata lungo le vie cittadine organizzata dalla Fiab e rivolta principalmente ai bambini, ma aperta a tutti. Tutti insieme in bicicletta per riprendersi il territorio, per sentire e far sapere che c’è un altro modo di spostarsi per le strade: appuntamento alle 10.30 in piazza Giovanni XXIII, quindi il percorso attraverserà via don Macchioni, via Salvemini, via dei Giudicati, via Romagna, via Liguria, via Campania, via Is Mirrionis, via Emilia, via Abruzzi, via San Michele, viale Sant'Avendrace , viale Trieste, via Roma, via Sassari, via Crispi, largo Carlo Felice, via Roma, viale Diaz, viale Cimitero, via Dante e ritorno in piazza Giovanni XXIII.

Bimbimbici ha ricevuto il patrocinio del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la società Italiana di Pediatria, Euromobility, Confindustria Ancma, Aanci ai quali si sono aggiunti, per l'edizione cagliaritana, oltre al Comune di Cagliari, la Regione, la Città Metropolitana di Cagliari, il Cirem e il Centro di Servizio per il vlontariato Sardegna solidale.

RIPRODUZIONE RISERVATA