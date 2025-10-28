VaiOnline
29 ottobre 2025 alle 00:17

Bimbi, tutti a bordo! Da oggi a Guspini la magia delle fiabe 

Cala il sipario sulla XIII edizione del festival di letteratura per l'infanzia “Bimbi a Bordo” di Guspini con un gran finale di respiro internazionale. Dopo il successo estivo della rassegna organizzata da InCoro con la direzione artistica di Martino Negri e Francesco Cappa, in programma una tre giorni di fiabe acrobatiche per oltre 900 studenti, da oggi a venerdì, e il primo novembre, alle 18, lo spettacolo aperto a tutti.

Fino a venerdì, le attività saranno interamente dedicate alle scuole a partire dalle 9.30. Gli studenti provenienti dall’oristanese e dal Medio Campidano assisteranno alle produzioni più toccanti e profonde tratte dalla tradizione popolare, come “Wassilissa” (oggi e domani) e “La fanciulla senza mani” (venerdì), attingendo all'inesauribile repertorio dei Fratelli Grimm e della fiaba russa. Oltre agli spettacoli per i più piccoli, per la sera di Ognissanti, alle 18 ai giardini pubblici, “I Musicanti di Brema”. La compagnia in scena, animata da Nicole Gubler Schranz e Martin Gubler con la loro suggestiva tenda bianca, è un vero e proprio manifesto di teatro popolare rinnovato. Prenotazioni su Boxoffice Sardegna ( g. g. s. ).

