«Bimbi troppo vivaci»: gita negata 

«Troppo vivaci, niente gita». Ad alcuni genitori la decisione delle insegnanti di un Istituto comprensivo di Sanluri è apparsa estremamente severa, ancora di più perché riferita ai bambini del primo anno della scuola primaria. E per questo non hanno esitato a scrivere una lettera di fuoco alla scuola. «Mi spiace – dice la dirigente – che si sia creata una questione attorno a un problema prontamente risolto: nessuna esclusione, semplicemente un difetto di comunicazione, i bambini hanno visitato una fattoria didattica».

Alunni monelli

Il provvedimento estremo dello stop alla gita scolastica di fine anno per i piccoli ha fatto discutere. Arrivato all’improvviso, senza mai un richiamo alla situazione generale della classe «vivace e turbolenta». I genitori raccontano di averlo appreso a cose fatte, troppo tardi per dare la propria disponibilità a partecipare al viaggio in veste di accompagnatori. La vicenda inizia con l’ufficializzazione di una visita guidata delle classi, programmata per il 12 aprile. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stato l’avviso del viaggio di istruzione inviato alle famiglie dei bambini di due prime, la terza classe esclusa. Per i genitori una punizione severa, ingiustificabile. Subito una richiesta di spiegazioni alle maestre, le figure a loro più vicine. Apriti cielo quando la risposta è stata «nulla di particolare, sono vivaci». Da qui hanno subito preso la decisione di dare il via a un’azione per «porre rimedio a un fatto grave».

La lettera

Compatti hanno deciso di scrivere «una letteraccia alla dirigente» contro chi «ha punito i nostri figli». Sorpresa e amareggiata, senza perdere tempo, la preside li ha convocati. E il giorno dopo, presenti i docenti, si è discusso della vicenda. «Premetto – ha spiegato la dirigente – che gli insegnanti non sono obbligati ad organizzare gite, quando si fanno l’obiettivo è favorire la partecipazione di tutti e non il contrario. Nel caso specifico il personale di una prima ha ritenuto che la soluzione migliore fosse andare in gita in giorni diversi. Sono situazioni previste dal regolamento di istituto, non è previsto l’obbligo di tutte le attività extrascolastiche uguali per tutte le classi. Scelte diverse, senza mai alcun intento di esclusione, fra l’altro immotivato». La preside ha ricordato che ha sempre «cercato la collaborazione con le famiglie, coinvolgendole nelle iniziative. Se mi avessero chiesto spiegazioni prima di creare allarmismi e metterli nero su bianco in quella lettera, questo rumore si sarebbe evitato». I piccoli “esclusi” il 9 maggio, con lo scuolabus del Comune, sono usciti per un visita didattica guidata, a breve andranno al teatro e poi al Parco di Laconi. «Tre uscite al posto di una. Chiamatela esclusione», conclude la dirigente.

