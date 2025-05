Bimbi trasferiti dall’Ada Negri: genitori in rivolta 

No al trasferimento: i genitori dei bambini della scuola Ada Negri a Is Mirrionis si oppongono allo spostamento dall’edificio che ospita l’infanzia in via Castagne Vizza a quello di via Brianza. La decisione è stata presa per destinare momentaneamente i locali al Centro di quartiere StraKrash, dopo l’incendio doloso che lo scorso 11 maggio ha distrutto la struttura. Oggi alle 9.30 è prevista una riunione con le famiglie assieme a Paola Angius, dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo Giusy Devinu, che gestisce la struttura, ed Emanuela Atzeni, dirigente del servizio Pubblica Istruzione del Comune. «Finché la scuola resta aperta i bambini andranno in via Castagne Vizza, quando chiuderà abbiamo già deciso che rimarranno a casa», annuncia Maria Giovanna Serra, rappresentante di classe.

Le motivazioni

I genitori dei bambini contestano la decisione. «L’unica cosa che ci ha detto la dirigente scolastica è che ci mandavano via dall’Ada Negri», segnala Serra. «Inizialmente dovevano trasferirci all'inizio di questa settimana, ora è previsto nei prossimi giorni. Ma hanno deciso senza chiedercelo e informandoci a cose fatte: non lo accettiamo. Sembra che siamo una scuola di Serie B».

La struttura

All'Ada Negri sono presenti 14 alunni, 4 insegnanti e 2 collaboratrici. Giulia Andreozzi, assessora alla Pubblica Istruzione, spiega: «È una soluzione temporanea, per l'emergenza di dare una risposta a chi frequenta il centro StraKrash. L'esigenza era trovare un posto in fretta e a Is Mirrionis: non potevamo spostarci dal quartiere, né tenere ferme a lungo le attività anche in vista dei centri estivi. Le scuole distano 200 metri l'una dall'altra e in via Brianza i bambini riavrebbero a disposizione una cucina per l'ultimo mese di scuola: ci sembra una soluzione poco afflittiva, pur con qualche disagio».

