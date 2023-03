Bimbi, si cresce a suon di musica  

Per l’anno scolastico 2023/2024 dunque, alla scuola "Achille Boero” ci saranno dei cambiamenti: «La nostra scuola – prosegue Farigu – si deve adeguare per l’indirizzo musicale: dobbiamo acquistare gli strumenti per i bambini, come casse, legnetti, triangoli e maracas, predisporre le aule con gli spazi giusti per consentire la didattica e nominare gli ambienti della nostra scuola con i nomi dei musicisti più famosi».

L’asilo “Achille Boero” di Capoterra sarà l’unica scuola per l’infanzia della Sardegna, a diventare a indirizzo musicale arriva già dal prossimo anno scolastico. Questo perché è fra le dieci in Italia a essere inserita nel progetto Siimus (Scuole d’infanzia a indirizzo musicale). Il progetto si ispira al metodo tedesco Orff, attraverso il quale il bambino crea la musica sviluppando capacità motorie, fantasia, senso critico, ma soprattutto imparando a confrontarsi con gli altri.

Nuovo stile educativo

«Quando ho ricevuto la mail da parte dell’associazione Siimus, lo scorso novembre, ho pensato subito che fosse una bellissima possibilità avere la musica tra i nostri insegnamenti», spiega la coordinatrice della scuola di via Amendola, Sabrina Farigu: «Così, dopo le vacanze natalizie, abbiamo avuto un colloquio per la presentazione di questa interessante novità, che non è un vero e proprio progetto ma un diverso stile educativo e didattico della scuola. La settimana scorsa abbiamo firmato la convenzione, dall’anno prossimo saremo a tutti gli effetti una scuola d’infanzia a indirizzo musicale».

Per l’anno scolastico 2023/2024 dunque, alla scuola "Achille Boero” ci saranno dei cambiamenti: «La nostra scuola – prosegue Farigu – si deve adeguare per l’indirizzo musicale: dobbiamo acquistare gli strumenti per i bambini, come casse, legnetti, triangoli e maracas, predisporre le aule con gli spazi giusti per consentire la didattica e nominare gli ambienti della nostra scuola con i nomi dei musicisti più famosi».

Genitori entusiasti

«C’è un grande entusiasmo da parte dei genitori – conferma la coordinatrice – ma anche da parte di noi insegnanti e collaboratori perché la musica aiuta i bambini ad approcciarsi alla lettura e scrittura. Per esempio: coloro che hanno difficoltà con gli accenti e le doppie non hanno acquisito gli apprendimenti del tempo e del ritmo, che la musica invece aiuta a sviluppare».

A Capoterra è presente una sezione delle scuole medie a indirizzo musicale, dove i bambini potranno continuare lo studio degli strumenti. «La differenza con le altre scuole d’infanzia sarà la metodologia che verrà utilizzata per raggiungere gli obiettivi di apprendimento», continua Farigu: «Le nostre maestre quest’estate seguiranno un corso formativo per le attività che si svolgeranno il prossimo anno. I bambini studieranno le note musicali, ascolteranno, suoneranno vari strumenti ma non solo. Useranno anche il loro corpo per fare musica, come battere le mani sulle proprie guance. Tre volte l’anno ci saranno degli esperti che suoneranno diversi strumenti e presenteranno ai bambini le Fiabe sonore». Attraverso la musica i bambini impareranno l’alfabeto, i numeri e la lingua inglese. L’acquisizione delle competenze che dovranno raggiungere sarà potenziata dall’educazione musicale: il bambino verrà guidato in modo strategico verso l’insegnamento di certi concetti, che saranno più facilmente assimilabili grazie alla musica.

Menti aperte e socialità

Il parroco di Capoterra, Giovanni Locci, si dice «particolarmente contento di questa novità: i bambini, quando si tratta di imparare, sono come delle spugne. Questa iniziativa li aiuterà ad aprire la mente; la musica aiuta tutti quando si tratta di socializzare. La scuola di musica non serve solo ad insegnare uno strumento e ad imparare a cantare, ma questo è soltanto l’aspetto esteriore. La musica aiuta a livello interiore, mentale, educativo: ha così tante potenzialità di crescita che non ci rendiamo conto neanche noi di tutte le realtà fantastiche che porta in sé».

