«Bimbi sepolti, ora chi sa parli» 

Parma . «Non siamo una comunità omertosa. L’appello che faccio è che chi sa qualcosa parli. Se qualcuno fino ad ora non lo ha fatto per paura, è tempo di rivolgersi agli inquirenti. Qualsiasi dettaglio o confidenza passata può essere utile a fare chiarezza». È il messaggio che il sindaco di Traversetolo, Simone Dall’Orto, lancia attraverso l’Ansa. Il suo paese da giorni è sotto i riflettori per la vicenda dei due neonati trovati morti in una villetta della frazione Vignale. Un fatto per cui è indagata Chiara, la 22enne che lì abitava con la famiglia e che adesso rischia l’arresto per omicidio premeditato e occultamento di cadavere.

Solitudine

Le parole del primo cittadino arrivano dopo un mese e mezzo di misteri, di poche risposte e molte domande dal ritrovamento, il 9 agosto, del primo corpicino. A segnalarlo era stata la nonna della giovane madre, mentre la nipote era partita con la famiglia per una vacanza all’estero. La ragazza lo aveva partorito due giorni prima, è stato ricostruito in seguito. La Procura di Parma ha spiegato che avrebbe fatto tutto da sola: nessuno sarebbe stato a conoscenza della sua gravidanza, nemmeno la famiglia né il padre del bimbo, un giovane del paese. La giovane non è stata seguita da un ginecologo e avrebbe partorito in solitudine, senza l’aiuto di nessuno. Poi avrebbe sepolto il cadavere. Interrogata, avrebbe riferito di aver pensato che il piccolo fosse nato morto.

La scoperta

Ma gli inquirenti, coordinati dal pm Francesca Arienti, sono convinti che non sia così: gli accertamenti medico legali hanno detto che ha respirato. Successivamente, per un’intuizione investigativa, i carabinieri sono tornati nel giardino sotto sequestro, hanno scavato di nuovo nell’aiuola di fianco al muro e hanno trovato i resti di un secondo corpo di neonato. Dalle prime informazioni si tratta di un bambino partorito un anno prima, alla quarantesima settimana. Sono stati disposti accertamenti per approfondire data e causa della morte e il prelievo del Dna. Interrogata di nuovo, Chiara si sarebbe assunta la responsabilità anche di questo parto. Di fronte a tutto questo, in paese tanti si sono domandati come sia stato possibile che la ragazza, per due volte, sia riuscita a nascondere ad amici e familiari di essere in attesa di un figlio, si sia indotta i parti, abbia dato alla luce i figli e poi li abbia seppelliti di fianco a casa senza che nessuno si sia accorto di nulla. Eppure al momento la vicenda sembra in questi termini. Con il dettaglio raccapricciante del corpicino scoperto dal cane di casa che ha scavato nell’aiuola. Poi la nonna della ragazza, che era nella villetta per badare al cane mentre la famiglia era in vacanza, ha visto quei resti.

