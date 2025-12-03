Bimbi senza cure, genitori in piazza con “Passeggini vuoti” 

Sarà un’invasione di passeggini vuoti, un modo per gridare che ai bambini non deve essere negata l’assistenza sanitaria. Martedì 9 a Baratili San Pietro si riuniranno tutti i sindaci del distretto sanitario di Oristano. Compresi quelli dei 24 Comuni che fanno parte dell’ambito 2, rimasti esclusi dall’assegnazione della nuova pediatra, Gaia Serrau.

E mentre si svolgerà quell’assemblea tante famiglie del territorio hanno deciso di far sentire la loro voce e manifestare la preoccupazione con l'iniziativa dal titolo “Passeggini vuoti, senza cura non c'è infanzia”. Fuori dall’ex cantina Madau saranno posizionati i passeggini e sopra verrà messo un foglio con gli slogan della protesta. Verrà ricordato che in tanti nei giorni scorsi speravano di avere l’assistenza di base per i loro bambini, poi però è arrivata la brutta sorpresa. Hanno potuto scegliere il nuovo medico solo i residenti dell’Ambito territoriale 1.

Anna, organizzatrice della manifestazione: «Vorremmo con noi anche i pediatri in servizio nei vari ambulatori e quelli che lavorano al San Martino e che, ogni giorno, devono accudire chi è senza dottore». Alessio spiega: «Siamo delusi e spaventati. Chiediamo ai sindaci di trovare una soluzione». ( s. p. )

