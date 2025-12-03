VaiOnline
Baratili.
04 dicembre 2025 alle 00:26

Bimbi senza cure, genitori in piazza con “Passeggini vuoti” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sarà un’invasione di passeggini vuoti, un modo per gridare che ai bambini non deve essere negata l’assistenza sanitaria. Martedì 9 a Baratili San Pietro si riuniranno tutti i sindaci del distretto sanitario di Oristano. Compresi quelli dei 24 Comuni che fanno parte dell’ambito 2, rimasti esclusi dall’assegnazione della nuova pediatra, Gaia Serrau.

E mentre si svolgerà quell’assemblea tante famiglie del territorio hanno deciso di far sentire la loro voce e manifestare la preoccupazione con l'iniziativa dal titolo “Passeggini vuoti, senza cura non c'è infanzia”. Fuori dall’ex cantina Madau saranno posizionati i passeggini e sopra verrà messo un foglio con gli slogan della protesta. Verrà ricordato che in tanti nei giorni scorsi speravano di avere l’assistenza di base per i loro bambini, poi però è arrivata la brutta sorpresa. Hanno potuto scegliere il nuovo medico solo i residenti dell’Ambito territoriale 1.

Anna, organizzatrice della manifestazione: «Vorremmo con noi anche i pediatri in servizio nei vari ambulatori e quelli che lavorano al San Martino e che, ogni giorno, devono accudire chi è senza dottore». Alessio spiega: «Siamo delusi e spaventati. Chiediamo ai sindaci di trovare una soluzione». ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Asse Todde-centrodestra sulla presidenza di Egas: stop di Pd e Progressisti

Governatrice battuta alla conta dei voti, non passa la riconferma di Fabio Albieri 
Alessandra Carta
Università

Test di Medicina, a Cagliari esiti a metà

Primo appello del semestre filtro: 1.167 studenti in attesa della graduatoria 
Riccardo Spignesi
L’indagine

Licei, nell’Isola il migliore è il Pacinotti

La graduatoria delle scuole: lo scientifico di Cagliari si conferma in testa, poi Ghilarza 
Roberto Carta
il dibattito

Educazione sessuale nelle scuole medie, primo sì alla Camera

Servirà il consenso preventivo dei genitori Esulta Valditara, infuriata l’opposizione 
L’inchiesta

Fondi Ue, Mogherini e Sannino indagati

Il diplomatico si dimette. L’ex ministra: «Fiducia nei magistrati»  
Femminicidio ad Ancona

Picchiata a morte in casa, è caccia al marito

L’uomo era già stato condannato per maltrattamenti. Il figlio: «Me lo aspettavo» 