Monserrato.
24 settembre 2025 alle 00:41

Bimbi rom, soldi per l'inclusione 

Un milione e mezzo di euro per tre anni per l’inclusione di bambini e adolescenti Rom. È quanto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha riconosciuto al Comune di Monserrato nell’ambito di un progetto del Plus 21 per l’integrazione delle comunità Rom che vivono sul territorio. Le iniziative che verranno attuate con i fondi sono state presentate ieri durante la riunione della Commissione politiche sociali.

«Il progetto è partito quest’estate con tre campi estivi in cui sono stati coinvolti sia bambini Rom che non Rom, in modo da favorire l’integrazione dei primi», ha spiegato la presidente di commissione Bernardette Ibba. «Nelle prossime attività non saranno coinvolti soltanto i bambini ma anche le loro famiglie, perché l’inclusione deve partire dagli adulti», ha aggiunto l’assistente sociale Samantha Podda, referente del Comune per il progetto. «Verranno svolte delle iniziative con educatori all’interno della scuola e nel corso di incontri doposcuola, sarà creata una rete che coinvolga le famiglie e verranno organizzate giornate di sensibilizzazione per far conoscere la cultura Rom a tutti e permettere di comprendere le tradizioni dei bambini che frequentano i nostri istituti».

La consigliera Caterina Argiolas, docente all’Istituto Comprensivo La Marmora, farà parte della commissione costituita appositamente dalla scuola per l’organizzazione delle attività. «La commissione non si occuperà dell’integrazione dei soli alunni ma di tutte le famiglie», ha chiarito. «La vera integrazione passa dalla comprensione che ogni persona ha dei diritti ma anche doveri. Non va fatto passare un messaggio di assistenzialismo assoluto ma di una programmazione integrata, per arrivare poi a quella soluzione abitativa che perseguiamo come amministrazione, eliminando il ghetto».

È infatti dai progetti di inclusione che passa la chiusura del campo Rom di via dell’Aeronautica, che per il momento blocca la riqualificazione dell’ex aeroporto (e un finanziamento già ottenuto da 1,5 milioni di euro). Situazione che il Comune intende risolvere. «Il nostro obiettivo rimane quello di lavorare sull’emergenza abitativa», ha sottolineato l’assessora alle Politiche Sociali Claudia Lerz. «La vera inclusione è possibile solo in un contesto abitativo che risponde a determinate caratteristiche».

