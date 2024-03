Bimbi registrati all’anagrafe, le mamme arcobaleno battono il Pm 

PADOVA. Le coppie di mamme vincono il primo round del braccio di ferro con la Procura sul riconoscimento all’anagrafe dei loro figli, registrati con una una mamma biologica, partoriente, ed una “intenzionale” (o affettiva). Una battaglia che si riproporrà sul piano legislativo e politico, ma che intanto fa esultare le mamme gay che si erano viste impugnare dai pm i certificati di nascita dei figli. Il tribunale ha dichiarato inammissibili i 37 ricorsi con cui la Procura, guidata fino a pochi mesi fa da Valeria Sanzari, chiedeva di cancellare gli atti dell’ufficiale di stato civile che aveva riconosciuto l’esistenza di coppie omogenitoriale, in tutti casi formate da due donne. Il primo ad esultare è il sindaco di Padova, Sergio Giordani, che aveva proseguito su questa strada di apertura nonostante l’impugnazione: «È un passo importante per le bambine e i bambini e le loro mamme. Oggi vince l’amore e l’interesse primario dei piccoli». Poi le madri Arcobaleno: «Hanno vinto coraggio e buon senso, contro un accanimento ideologico. Hanno vinto i nostri figli, che possono continuare a chiamarci mamme». Botta e risposta tra Elly Schlein ed Eugenia Roccella. «Sulla politica e sul Parlamento - dice la leader del Pd - grava una responsabilità importante rispondere al monito formulato dalla Corte costituzionale fin dal 2021 e approvare una legge che riconosca pari dignità a tutte le famiglie. Cosa ha da dire il governo di Giorgia Meloni? Non possono continuare a ignorare e calpestare la dignità e i diritti di centinaia di bambine e bambini chiudendo gli occhi di fronte alla pluralità di modelli familiari presenti nel nostro Paese». E la ministra «segnala» a Schlein che «la procedura indicata dalla Cassazione per le coppie omosessuali, e cioè l’adozione in casi particolari, è la stessa che da decenni viene utilizzata dalle coppie eterosessuali, in particolare dalla mamma single che instaura una relazione con uomo e desidera che egli possa riconoscere i suoi figli».

RIPRODUZIONE RISERVATA