Bimbi protagonisti alla Festa degli alberi 

I bambini della scuola dell’infanzia di piazza Scuole e via Genova sono i protagonisti della Festa degli alberi: i piccoli hanno messo a dimora alcune piantine di macchia mediterranea nei cortili scolastici; gli alunni della scuola dell’infanzia di via Perra e della scuola paritaria di via Giotto, dal canto loro, hanno arricchito con settanta nuove piantine di pino l’area antistante la casermetta di Forestas nella pineta con l’aiuto delle insegnanti, delle volontarie del circolo “Su tzinnibiri”, dagli amministratori e dal personale operaio di Forestas.

La festa si è svolta in tutta sicurezza grazie alla vigilanza assicurata dalla polizia municipale, in un clima di partecipazione entusiasta da parte dei più piccoli che hanno animato la Festa con le loro canzoni dedicate agli “amici alberi” e agli importanti benefici che arrecano al pianeta e agli esseri viventi. (r. s.)

