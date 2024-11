Bimbi nelle case protette, il Comune paga in ritardo 

Sì - fra le polemiche - al debito fuori bilancio da 359mila euro circa. La pratica è approdata nel Consiglio comunale durante l’ultima riunione, un debito riferito al pagamento - in ritardo - delle rette per alcuni bambini ospitati in strutture protette su disposizione del Tribunale dei minori.

«Grave che si sia aspettato ottobre per trovare i fondi e pagare le cooperative, questa spesa andava prevista perché si tratta di ricoveri di cui il Comune era a conoscenza», l’attacco del consigliere di minoranza Franco Camba. «Invece avete aspettato l’avanzo di amministrazione per saldare un debito che si poteva evitare». Ritardo che l’assessore alle Politiche sociali e al Bilancio, Sandro Porqueddu, ammette: «Non lo nascondo, presteremo maggiore attenzione nella distribuzione delle risorse quando si farà il bilancio, nell’interesse dei bambini e delle cooperative che giustamente devono vedere il loro lavoro ripagato».

Polemica anche per i 98mila euro - riferiti ai cantieri occupazionali Lavoras per il 2019 - restituiti alla Regione perché non utilizzati. Risorse per progetti culturali di fatto mai partiti per mancanza di figure professionali fra gli iscritti nelle liste dell’Aspal. «Fondi non spesi che gridano vendetta», il commento del consigliere Mario Tuveri, «anche perché avrebbero potuto aiutare la promozione della cultura Selargius, e quindi l’economia cittadina».

