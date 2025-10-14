Bimbi nel meleto a lezione di biodiversità 

Un gruppo di bambini e bambine delle scuole elementari e medie sono stati protagonisti di una delle iniziative di anteprima della Sagra della mela che si terrà questo fine settimana nel centro storico del borgo. A Benidu, ospiti di Francesco Loi e Marisa, i bambini hanno colto dagli alberi le mele Trempa Orrubia, si sono cimentati in un laboratorio sui metodi di conservazione e trasformazione della frutta. Di cui non si butta via niente. «Sotto la supervisione delle funzionarie di Laore e con la guida delle nostre esperte - spiegano dal comitato biodiversità "Mela de Ussassa” - hanno imparato a fare s'apicconi, sa pilarda e un ottimo succo di mela». Sabato 10 ottobre sarà la giornata inaugurale della edizione numero 27 della Sagra della mela, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune. La mattina alle 10 si parte con il convegno “Biodiversità, ecosistemi montani e agricoltura". Interverranno Mauro Ballero, ex docente e saggista e gli esperti Laore. In apertura i bambini e le bambine della scuola di Ussàssai esporranno i loro lavori. Coordina Antonella Loi. Dalle 12 apertura delle antiche case e degli stand, per tutto il fine settimana un ricco programma con musica, mostre, presentazione di libri, animazione per grandi e piccini, tradizioni ed enogastronomia.

