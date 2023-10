«Bimbi nati in casa, il parto naturale  scelto da tante donne» 

Silvia Collu sognava di fare la levadora fin da bambina. Trentacinque anni, casa e famiglia a Quartu, è un’ostetrica che assiste le mamme che vogliono partorire in casa. Diverse migliaia in Italia, qualche centinaio in Sardegna i parti a domicilio, con scelte in lenta, costante crescita. Numeri piccoli, è vero, ma il fenomeno è interessante in un’epoca come la nostra segnata dalla denatalità e dall’età sempre più matura delle primipare. Nell’Isola, la maggior parte delle donne che partoriscono hanno fra i 30 e i 39 anni, mentre il 15% ha più di 40 anni. Sono dati del rapporto annuale sull’evento nascite del ministero della Salute, che - nel raffronto con le altre regioni - dice che in percentuale le mamme sarde sono le meno giovani in Italia.

La piramide anagrafica

Dei 7.165 bambini nati in Sardegna nel 2022, il 62,67% aveva un mamma tra i 30 e i 39 anni; il 21,86% delle classi 20-29 e il 14,64% over 40. Le madri sotto i 20 anni erano lo 0,84%. Una piramide anagrafica capovolta rispetto al tempo in cui, fino agli anni Sessanta, la maggior parte dei bambini veniva al mondo nel letto dei genitori. E allora, chi sono oggi le donne che fanno questa scelta? «Donne di tutte le età, alcune molto giovani altre quarantenni. In maggioranza tra i 32 e i 35 anni, che è poi l’età media in cui oggi si fa il primo figlio», spiega Silvia Collu. Tante le richieste, «ma non tutte vengono accolte». L’esigenza di una maggiore intimità dell’evento viene infatti valutata alla luce di rigidissime linee guida nazionali che stabiliscono le condizioni. «Una gravidanza fisiologica, nessuna patologia pregressa, il feto deve stare bene, e se si arriva a travaglio non indotto che parte fra la 37esima e la 41esima+6 (sei giorni). Significa che, se il parto dovesse iniziare prima, questo potrà avvenire solo e soltanto in ospedale». Un’altra condizione , «è che ci sia un ospedale, o un punto nascita, massimo a 30,40 minuti dall’abitazione della mamma». Quando non è possibile, «è capitato che si siano trovate delle soluzioni alternative. Ho assistito per esempio una ragazza ogliastrina che si è trasferita per il tempo necessario a Cagliari». Come la signora tedesca che risiede col marito a Santa Maria Navarrese. La loro casa è la barca, «così, alla 36esima settimana di gestazione si sono avvicinati qui, in modo da avere l’ospedale vicino». Un parto in barca, è nata una bella bambina di 3 chili e 100.

La cartella clinica

Naturalmente per tutta la gravidanza, puntualizza l’ostetrica, «vengo affiancata dal ginecologo della gestante, al quale rimando ad esempio per le ecografie». Per il resto, il percorso comincia, «con la compilazione della cartella clinica, e prosegue con i controlli e le visite». Come la borsa del dottore, c’è la borsa dell’ostetrica. «Una valigia con tutto ciò che può servire in caso di emergenza. Se mi è servita qualche volta? Mai».

Il passaggio storico

Il bambino può nascere in casa, dunque, se ci sono tutte le condizioni per un parto naturale e in sicurezza. Ma è proprio quest’ultimo, il punto contestato dai medici ospedalieri. Antonio Macciò, primario di Ostetricia e ginecologia dell’azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari, avvisa che, «pur comprendendo le necessità della donna che fa questa scelta, nonché le esigenze dell’ostetrica che vive giuste aspirazioni professionali, va detto con chiarezza che non si può minimamente paragonare la qualità e la sicurezza di un parto in ospedale rispetto al parto a domicilio». Se, tra gli anni ’50, ’60 e ’70, aggiunge, «è sorta la necessità di spostare l’evento dal domicilio agli ospedali, e se siamo arrivati a potenziare i protocolli di diagnosi e terapia, c’è un perché». E cioè, «che ciò che avveniva a domicilio non era conforme al risultato che si deve avere: mamma e bambino sani». Massimo rispetto per le ostetriche, dice il professor Macciò. «Hanno un ruolo importantissimo». Ma è un ruolo che va incastonato dentro un’équipe. «In ospedale c’è il medico di guardia, il primo reperibile, il secondo reperibile, perché può succedere qualsiasi cosa. Se aumentassimo il numero dei parti a domicilio tanti casi arriverebbero ai pronto soccorso, come incidenti stradali non gestiti, a creare caos e confusione».

L’età avanzata

Vale tanto più, sottolinea il primario del Brotzu, in quest’epoca in cui le donne fanno il primo figlio a 30 anni e oltre. Magari non a 57 anni, come la signora che proprio Macciò ha accompagnato nella gravidanza e al parto, ma tantissime sono le quarantenni. Anche per questo sovente si segue il percorso della fecondazione assistita. «In età avanzata ci sono problematiche cento volte più importanti perché l’utero non è più tanto elastico, e perché le condizioni dell’apparato cardiocircolatorio e il sistema di funzione renale sono diversi». Antonio Macciò si spiega la percentuale record delle mamme sarde over 40, «perché in una situazione di instabilità economica, la maternità viene posticipata. Oltretutto non ci sono i servizi. Pensiamo solo a quanto costa il nido. Tantissimo, anche per un solo figlio».

RIPRODUZIONE RISERVATA