Perugia.
29 settembre 2025 alle 01:21

Bimbi maltrattati nel nido, due maestre indagate 

Perugia. Bambini di meno di tre anni strattonati, legati a lungo ai passeggini nonostante i loro pianti, in un caso anche minacciati di essere lasciati in quella posizione: sarebbero alcuni degli episodi contestati a due maestre di un asilo nido di Todi, indagate per maltrattamenti dalla procura di Spoleto. Sulla vicenda - riportata ieri dal Corriere dell'Umbria e dal Messaggero - gli inquirenti mantengono riserbo «date l'età dei bambini coinvolti e la delicatezza del caso». I carabinieri si sono limitati a confermare all’Ansa che alle due donne è stato notificato, nei giorni scorsi, l’avviso di conclusione indagini. Come scrive il Corriere dell'Umbria, una delle due maestre ha lasciato il posto di lavoro mesi fa, mentre l’altra risulta in servizio. I fatti si sarebbero verificati nel 2023 e in parte nel 2024. Le indagini erano partite dopo la denuncia presentata dai genitori di uno dei bambini. I carabinieri hanno indagato per mesi, utilizzando anche registrazioni audio e video: dagli accertamenti sarebbero emersi atteggiamenti bruschi nei confronti dei piccoli. In un’occasione una maestra avrebbe sbattuto lo zainetto sulla testa di un bambino, per punizione. Un piccolo sarebbe stato strattonato tanto da cadere in terra, altri sarebbero stati lasciati a dormire da soli nel passeggino, senza vigilanza, nel bagno e in terrazzo.

