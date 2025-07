Bimbi maltrattati, maestra a giudizio 

Arrestata a maggio per il reato di maltrattamenti in ambito scolastico. Sarebbero alcuni bambini di appena 3 e 4 anni le presunte vittime di calci e percosse da parte di una maestra 60enne avvenuti, secondo le accuse, in un plesso scolastico cittadino. A eseguire la misura cautelare gli agenti della squadra mobile avvisati di quanto sarebbe accaduto nelle classi gestite dalla donna.

Era stata la dirigente dell’istituto a lanciare per prima l’allarme sulle presunte condotte dell’insegnante e a rivolgersi alle forze dell’ordine dopo aver saputo di episodi vessatori compiuti in particolare su un piccolo. A quella segnalazione ne era presto seguita un’altra, sempre destinataria la questura, in cui si riferivano altri supposti comportamenti estremi della donna, come colpi indirizzati alla bocca e alla nuca dei bimbi, tirate per le orecchie oltre alle sgridate. Lo scenario denunciato avrebbe avuto luogo alla vista di altri esponenti del personale scolastico che sarebbero anche intervenuti con la collega chiedendole di smettere di attuare quei comportamenti.

Un’escalation che ha alla fine portato il giudice per le indagini preliminari Sergio De Luca a disporre l’uso di un sistema di intercettazioni nella sezione per documentare in presa diretta gli eventuali soprusi commessi. E quanto impresso dalle telecamere per alcune settimane, e visionato dal gip, gli ha fatto prendere la decisione di procedere con l’arresto per la donna, in seguito convalidato, disponendo il giudizio immediato oltre a sospenderne temporaneamente l’esercizio della professione.

