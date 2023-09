«Bimbi insultati, siamo dispiaciuti» 

«Siamo dispiaciuti per quanto è accaduto, da sempre portiamo avanti i principi dell’inclusione e del rispetto delle diversità: se vorranno tornare da noi, bambini ed educatori saranno i benvenuti». Danilo Cacciuto, titolare del Villaggio 88, lo stabilimento in cui una turista lombarda ha insultato accompagnatori, bambini e ragazzi – sardi e di origini straniere - del centro estivo multiculturale della Marina di Cagliari («tornate nella giungla» e altre offese volgari), è amareggiato per il brutto episodio che si è verificato tra i lettini della spiaggia di Nora, ma respinge ogni accusa mossa nei confronti del suo personale.

Le scuse

«Mi dispiace davvero, ci scusiamo anche se la colpa non è nostra, e rinnovo l’invito a educatori e bambini del centro estivo multiculturale di Cagliari – ospiti ormai da tre anni del nostro stabilimento – a trascorrere altre giornate nella nostra struttura. Il Villaggio 88 da sempre ospita famiglie e bambini, e porta avanti una politica di piena inclusione: da noi, durante l’estate, si organizza lo spiaggia day e vengono promosse attività destinate alle persone diversamente abili. Il razzismo, poi, non fa proprio parte della nostra cultura: mai prima dell'altro giorno si erano verificati episodi simili».

In spiaggia

Cacciuto non era presente nel momento in cui la turista milanese, cliente abituale del Villaggio 88, apostrofava con epiteti gravissimi bambini ed educatori del centro multiculturale, ma grazie al resoconto di uno dei suoi dipendenti si è fatto un’idea sull’accaduto: «Per carità, quelle parole sono inaccettabili, però anche la turista lombarda è stata insultata, e mi risulta che dei bambini le abbiano pure tirato addosso della sabbia, alla fine – mi hanno riferito – è andata via in lacrime. Non esiste un regolamento, in questo caso ci si appella al buon senso: se si portano al mare oltre cinquanta ragazzini non si possono far entrare in acqua tutti insieme, a quel punto diventa impossibile tenerli d’occhio e per il nostro personale prestare soccorso in caso di necessità».

Il sindaco

Sulla vicenda interviene anche il sindaco, Walter Cabasino: «Invito bambini ed educatori a tornare a Pula, mostreremo loro che il nostro è da sempre un paese tollerante e ospitale, e li accompagneremo a scoprire i tesori della zona archeologica di Nora. Per fortuna i turisti che visitano il nostro territorio non sono tutti così, siamo abituati a che fare con persone provenienti da ogni parte del mondo che rispettano le regole e il prossimo».

