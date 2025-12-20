Bimbi in visita dai nonnini di “Anni d’oro” 

I piccoli alunni delle scuole in visita agli anziani. Gli studenti dell’istituto di Stella di Mare hanno visitato la residenza “Anni d'oro” e hanno passato una mattinata indimenticabile. Con i nonnini ospiti hanno recitato poesie di Natale, cantato canzoni natalizie e ballato con i nuovi amici. Hanno ascoltato le loro storie, imparato tanto sulla loro gioventù e condiviso una merenda insieme.

È stato un incontro tra due generazioni che ha riscaldato il cuore a tutti: grandi e piccini. Gli alunni hanno realizzato con le loro mani alcuni regali per gli ospiti e sono tornati a casa con un sorriso, tanta gioia e un ricordo indelebile nel cuore. E alla fine un ballo tutti insieme. Anche l’associazione Froris de Beranu come ogni anno ha portato musiche e balli in alcune case di riposo. E ieri il cantautore Antonio Pani ha intrattenuto con la sua musica gli ospiti della Rsa di via Cavour prima di spostarsi nel centro di piazza IV Novembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA