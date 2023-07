Bimbi in vacanza nel resort riscoprono l’orto e la natura 

«Bello il mare, ma ci portate di nuovo nell’orto?». Trenta bambini sono rimasti increduli di fronte alle meraviglie che due giorni fa hanno visto a pochi chilometri dal resort dove stanno trascorrendo le loro vacanze con i genitori, sullo scoglio di Peppino. I piccoli – su iniziativa del direttore del resort Giovanni Iozza – sono stati portati “in escursione” nei campi dell’agricoltore di Castiadas Fabio Barbato alla scoperta di un mondo a loro sconosciuto «perché – spiega Barbato – purtroppo in tanti al giorno d’oggi sanno poco o nulla di come nasce un pomodoro, una zucchina o le foglie di basilic»”.

I bambini, con i loro accompagnatori, hanno visitato l’orto e hanno provato a cimentarsi – fra le altre cose - nella raccolta del basilico: «Hanno visto come è la realtà della campagna – aggiunge Barbato - e in più hanno fatto merenda con la frutta appena colta. Erano davvero felici e questa per me è stata una grande soddisfazione. Tanti di loro vivono in città e probabilmente non avevano ancora avuto modo di vedere come si lavora in un campo o, ad esempio, quanto è profumato il basilico appena tagliato».

L’idea della gita è stata del direttore del resort, Giovanni Iozza: «L’obiettivo – mette in evidenza Iozza, anche lui nell’orto con i bambini – è far vedere alle nuove generazioni come si lavora nei campi e anche far vedere da dove arrivano gli ortaggi e le verdure che trovano nei loro piatti durante la loro vacanza. Sono rimasti tutti entusiasti».