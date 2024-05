Bimbi in piazza: «Vogliamo il pediatra» 

Fischietti, giochi, urla, genitori e figli, intere famiglie hanno riempito ieri mattina ad Isili la piazza san Giuseppe per denunciare la mancanza del pediatra di base ormai da quasi un mese. «Una piazza meravigliosa», ha detto Luigi Pisci, genitore e membro del Comitato Sanità Bene Comune, «ma l'altra faccia è dramma, privare questi bambini di un servizio basilare è mettere a repentaglio ciò che noi consideriamo un bene prezioso, ci sono tutte le possibilità per garantire questa assistenza».

Una mattinata caratterizzata dai colori e dalla spontaneità dei più piccoli protagonisti per quella che per loro era solo una festa. Apprensione invece tra i tanti genitori che hanno aderito all’iniziativa per lanciare un grido d’aiuto. «Siamo preoccupati», ha detto Francesca Piras, «le competenze del medico di base non sono quelle di un pediatra e non possiamo sempre ricorrere alle soluzioni tampone, avere il pediatra di libera scelta dovrebbe essere l’ordinario non l’impossibile».

«Servirebbe almeno un punto di incontro», ha detto Daniela Orgiu, «tra il servizio del consultorio e quello della pediatra di Mandas, serve un bando adeguato e non a tempo». Se dovesse passare ancora del tempo un nuovo pediatra potrebbe trovarsi con pochi pazienti, cioè con quei bambini per i quali i genitori non hanno fatto una scelta. «I bambini sono tanti», ha detto Alessandra Marroccu.

Con il pensionamento della pediatra di Isili e il trasferimento di quella di Orroli, i bimbi senza assistenza in 13 paesi interessati, sarebbero circa 800. «La presenza di un pediatra è questione di civiltà», ha detto Carlo Trogu 55 anni, medico di base ad Isili «questa situazione è frutto di una cattiva organizzazione, gli specialisti vanno incentivati per venire nelle zone disagiate perché purtroppo devono farsi carico di tutte le spese».

«Tutto dipende», ha detto il sindaco di Villanova Tulo, Alberto Loddo, «dal numero chiuso di medicina, ci vorrà ancora del tempo per colmare le criticità e vogliamo ricordare ai giovani medici che in queste zone si vive bene».

Un appello è stato lanciato anche dal gruppo di minoranza consiliare Impegno per Isili. «Per la salute non bisogna guardare bilanci né regionali né statali», ha detto Marco Atzori, «soprattutto se si tratta di bambini e anziani. I territori vanno salvaguardati e servono incentivi per le zone disagiate, quotidianamente siamo costretti a migrare per curarci e in tanti non hanno mezzi per farlo».