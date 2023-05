Bimbi in piazza a lezione di educazione stradale 

Una giornata sulla sicurezza stradale a misura di bambino. La piazza Gramsci di Serrenti si è trasformata in un mini percorso con strisce pedonali, semafori e macchinine giocattolo, per una dimostrazione del comportamento corretto in strada. Protagonisti gli alunni della Primaria di Serrenti in veste di pedoni, automobilisti e poliziotti, accompagnati dalle maestre . A coordinare Francesco Congia e Antonello Corona della polizia locale: «Ho voluto creare un’educazione interattiva e diretta, grazie al sostegno dell’amministrazione e del mio responsabile», così Congia. «L’impegno è stato ripagato dall’entusiasmo dei bambini e dall’utilità del progetto che sarà riproposto in futuro», promette il sindaco Pantaleo Talloru. ( f. c. )

