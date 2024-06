Bimbi in corsa contro la fame 

Sono oltre 1.600 le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado che hanno scelto di aderire a “La corsa contro la fame” e San Sperate è una di queste. Nel paese sono stati raccolti 4380 euro , cifra che, secondo le stime, salva 156 vite. La corsa ha avuto luogo pochi giorni fa e vi hanno partecipato 226 alunni delle 12 classi della scuola secondaria. Tutti portavano sul petto lo stesso numero, il 28. Ventotto euro una cifra che basterebbe per comprare un kit di alimenti terapeutici per salvare la vita a un bambino malnutrito. Ogni alunno riceveva dalla famiglia una “promessa di spesa”, una sorta di sponsor da moltiplicarsi per ogni giro di corsa. Mettendo che fossero 10 euro, se lo studente avesse percorso tutti e 10 i giri, si sarebbero dovuti donare 100 euro. In tantissimi hanno tagliato il traguardo dell’ultimo giro. (m. p.)

