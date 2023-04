Bimbi in biblioteca con Harry Potter 

La magia di Harry Potter arriva in biblioteca a Villamar: al via da oggi i laboratori didattici dedicati ai bambini della scuola primaria. Organizzati dal Comune in collaborazione con la biblioteca comunale, gli incontri sono gratuiti, divisi per fasce d’età e curati dal personale della biblioteca. Tante le attività previste, rivolte a tutti i bambini che conosceranno così il maghetto tanto amato da tutti, tra origami e lavoretti riguardanti il mondo magico.

Si parte questo pomeriggio con le classi terze e quarte, domani mattina invece le attività saranno rivolte ai bambini delle classi prime e seconde e venerdì pomeriggio la quinta primaria. «Essendo i bambini a casa in questi giorni di festa, abbiamo deciso di organizzare dei laboratori per fare qualcosa di utile e allo stesso tempo divertente per loro – racconta Ilenia Mura, assessora ai Servizi sociali, istruzione e sanità –. L’obiettivo è anche quello di far conoscere gli spazi della biblioteca ai bambini e alle famiglie, per lanciare il messaggio che la biblioteca è tante cose e non solo un luogo da cui prendere in prestito un libro: è un luogo in cui ci si diverte imparando e in cui socializzare».

