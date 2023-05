Bimbi giardinieri al lavoro 

Tina la piantina, Verdina, Flora, Fiocchino. Sono solo alcuni dei nomi che i bambini delle scuole di via Monte Linas e via Capo D'Orso hanno dato alle 80 piante che hanno messo a dimora nei giardini dei due plessi. «È stata una bellissima festa che ha coinvolto circa 400 bambini», commenta l’assessora all’Ambiente Paola Piroddi. Le piante sono satte donate al Comune da Forestas per il progetto di educazione ambientale che la Giunta ha avviato in collaborazione con Legambiente Cagliari.

