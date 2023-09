Bimbi esclusi dall’asilo, famiglie in piazza 

“Perché non possiamo entrare tutti?”: lo striscione campeggia all’ingresso della scuola dove in cui sono appesi anche i grembiulini rosa e celesti della protesta e della vergogna. Sentimenti rappresentati dai genitori di una classe di scuola materna cittadina prima concessa poi tagliata durante una torrida giornata di luglio. Ancora adesso, a Carbonia, circa quindici famiglie non sanno se, quando e dove i loro bambini inizieranno l’anno scolastico.

È scesa in strada davanti a quella che sarebbe dovuta essere la scuola dei loro piccoli, la rivendicazione dei genitori degli scolaretti che mesi fa erano stati iscritti alla materna di via Roma, istituto “Deledda-Pascoli”. «Inizialmente – hanno puntualizzato sia il sindaco Pietro Morittu che l’assessora alla Scuola, Antonietta Melas, presenti al sit-in – le classi avallate dall’Ufficio scolastico regionale erano tre e quello era un dato ufficiale: la protesta delle famiglie è fondata. Noi subiamo peraltro uno sgarbo istituzionale».

«Problemi economici»

Il 17 luglio una telefonata al dirigente scolastico ha reso noto che per non meglio precisati problemi economici sarebbero state concesse solo due classi. Per settimane le famiglie hanno cercato di ribaltare la situazione ma ieri, a pochi giorni ormai dall’inizio della stagione scolastica, sono scesi in piazza. Anche perché giorni fa la dirigenza della scuola, in assenza di novità, ha dovuto comunicare che con una classe in meno si dovrà operare una selezione per l’ammissione alle uniche due rimaste.

Nessun piano B

«Tutto profondamente ingiusto», commenta Annalisa Pilo, una mamma: «E dire che avevamo scelto quell’istituto partecipando all’Open day e accettando quell’offerta formativa senza prendere in considerazione altre opzioni». Concetto ribadito da un’altra mamma, Martina Emmolo: «Nessuno ci ha mai detto di pensare a un piano B. Le altre scuole iniziano lunedì e qui si rischia di non portare i bambini da nessuna parte». Furente anche Federica Pinna: «È ridicolo che la scuola sia venuta a sapere del taglio della classe con un telefonata a metà estate. Se questo è il modo di procedere ci chiediamo a cosa servano gli Open day».

Genitori, Comune e Cgil hanno inviato all’Ufficio scolastico regionale lettere con cui sollecitano un ripensamento: «Vorremmo capire – conclude Silvia Messori, segreteria Cgil – in quale altro ambito scolastico siano finiti i fondi destinati a Carbonia. Qui ci si permette di negare una classe in un contesto demografico già carente».

