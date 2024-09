«Bimbi e nonni rischiano di essere investiti» 

Auto e moto ad alta velocità in via Marco Claudio Marcello mettono a rischio l’incolumità dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia Ore Liete e dei genitori che li accompagnano. La denuncia arriva dalla direttrice dell’istituto, Emilia Pittalis, a nome di tutto il personale scolastico. «Si procede ben oltre i limiti, nonostante la presenza di bambini che devono attraversare la strada, molti dei quali accompagnati dai nonni», spiega.

La via è stretta, senza marciapiede, e vicino alla scuola non ci sono strisce pedonali. La dirigente chiede a gran voce due cose: un dosso per far rallentare i veicoli in transito e un cartello stradale che segnali ai conducenti la presenza dell'istituto. «Un tempo il cartello era presente, poi è stato rimosso e mai riposizionato», continua la direttrice, che nel corso degli anni le ha provate tutte per cercare una soluzione a tutela di alunni e famiglie. «Abbiamo inviato diverse mail al Comune, ci siamo recati alla polizia municipale, abbiamo persino organizzato una raccolta firme in tutto il vicinato, che abbiamo presentato poco prima delle elezioni».

Ma, per il momento, nessun intervento è arrivato e le solite dinamiche si ripetono tutte le mattine. «Ci siamo stancati, non dovrebbero essere i genitori a fare ampi gesti agli automobilisti per farli rallentare», conclude Pittalis. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA