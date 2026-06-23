Bimbi, disegnate con Luca Usi! Topolino al Festival Treccani 

La magia di Topolino per il Festival Treccani della lingua italiana. In collaborazione con Panini Comics, l’edizione numero 9 della rassegna porta a Cagliari il laboratorio creativo “Parola a Topolino”. L’appuntamento è per domani alle 16, alla MEM di via Mameli 164.

Il disegnatore ufficiale Luca Usai insegnerà ai bambini a replicare su carta i personaggi del fumetto più iconico di sempre. Una collaborazione che Fondazione Treccani Cultura porta in tutte le tappe del Festival per coinvolgere grandi e piccini in un viaggio nel mondo della parola. Attraverso il fumetto la parola di quest’anno, “Dialogo”, assume nuove forme tra nuvolette e storyboard colorati. L’ingresso è gratuito. È consigliata la prenotazione: bibliotecaragazzi.mem@comune.cagliari.it.

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