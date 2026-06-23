VaiOnline
Domani alle 16 alla MEM di Cagliari
24 giugno 2026 alle 00:56

Bimbi, disegnate con Luca Usi! Topolino al Festival Treccani 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La magia di Topolino per il Festival Treccani della lingua italiana. In collaborazione con Panini Comics, l’edizione numero 9 della rassegna porta a Cagliari il laboratorio creativo “Parola a Topolino”. L’appuntamento è per domani alle 16, alla MEM di via Mameli 164.

Il disegnatore ufficiale Luca Usai insegnerà ai bambini a replicare su carta i personaggi del fumetto più iconico di sempre. Una collaborazione che Fondazione Treccani Cultura porta in tutte le tappe del Festival per coinvolgere grandi e piccini in un viaggio nel mondo della parola. Attraverso il fumetto la parola di quest’anno, “Dialogo”, assume nuove forme tra nuvolette e storyboard colorati. L’ingresso è gratuito. È consigliata la prenotazione: bibliotecaragazzi.mem@comune.cagliari.it.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Meteo.

Caldo, due morti in Sardegna

l Daga, Fresu, Sirigu
Caro carburante, quaranta milioni per il mondo della logistica e dell’agricoltura

Aeroporti, in Consiglio  alta tensione sulla fusione

Nella manovra trenta milioni per sostenere il progetto Il centrodestra: «Regalano gli scali alla speculazione» 
Roberto Murgia
Il caso.

Autoarticolati, è allarme: non si trovano i conducenti

Umberto Zedda RIPRODUZIONE RISERVATA
L’emergenza

Sbarchi dei migranti, Sulcis prima frontiera: «Non lasciateci soli»

L’appello dei sindaci che temono una nuova impennata degli arrivi 
Stefania Piredda
Anche i supporter più appassionati – dall’imprenditore al marittimo, dall’ingegnere all’avvocato – chiedono trasparenza

I tifosi dettano la linea:  «Basta meline politiche, fate lo stadio di Cagliari»

C’è chi entra nei dettagli tecnici: «Sicuri che l’hotel serva davvero?» 
Lorenzo Piras
Meteo

Caldo, dobbiamo soffrire ancora

Sollievo atteso solo dal 3 luglio. Ieri due turisti morti sulle spiagge sarde 
Enrico Fresu